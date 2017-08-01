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Antandros için sponsorluk protokolü imzalandı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edremit Belediyesi ve Antandros Kazı Başkanlığı arasında 2017 yılı kazı çalışmaları için sponsorluk protokolü imzalandı.

Düzenlenen protokol töreninde açıklama yapan Edremit Belediyesi Başkan Vekili Ertaş, Edremit Belediyesi tarafından 2014 yılında başlayan desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Edremit'in tanıtılması için belediye olarak üzerlerine düşen görev ne ise yerine getirdiklerini belirten Başkan Vekili Ertaş, Antandros kazılarında çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

(EME)



01.08.2017 12:18:03 TSI

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