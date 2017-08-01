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Diyetisyen ve uzman eğitmenler vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Bayan Spor Merkezi'nde uzman diyetisyen ve eğitmenler hizmet vermeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan spor merkezi birçok grupta gerçekleştirdiği eğitimler ile katılımcıların yüzünü güldürüyor. Haftanın belirli günlerinde faaliyetlere ev sahipliği yapan spor merkezinde vakit geçiren katılımcılar diyetisyen hizmetinde, sağlıklı beslenme başta olmak üzere birçok alanda eğitimler görüyor ve bilgiler alıyor.

Öte yandan, katılımcıların birçok konuda sorularına cevap bulduğu diyetisyen hizmetinde bire bir görüşmeler gerçekleştirilerek, bilgilendirmeler yapılıyor.

(DA-Y)



01.08.2017 12:42:28 TSI

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