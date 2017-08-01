ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek

01 Ağustos 2017 Salı, 12:46
Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek
Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek

(Fotoğraflı)

Ertuğrul Yüksel
ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi 18. Geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl 4 Ağustos 2017 günü yapılacak.
Alaplı Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Bu yıl 18.si gerçekleştirilecek olan sünnet şöleni 4 Ağustos Cuma günü, saat 10.00-10.30 arasında Belediye Binasında sünnet çocuklarına kıyafet giydirilmesi ile başlayacak. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 50 sünnet çocuğunun düzenlenecek şölenin ardından sünnet ettirileceğini belirterek, "Sünnet kayıtlarımız sona erdi. 50 aile çocuklarını sünnet ettirmek için başvurdu. Bütün çocuklarımızın ölçülerini alıp, sünnet kıyafetlerini temin ettik. 4 Ağustos Cuma günü sünnet olacak çocuklarımız için fayton ve at gezisi, müzikli eğlenceden oluşan bir şölen düzenleyeceğiz. Saat: 08.30'dan itibaren çocuklarımızı giyindirip şölene hazırlayacağız. Şehir merkezinde fayton ve atlarla gezdireceğiz. Ayrıca, bu yıl çocuklarımıza sürpriz hediyeler vereceğiz. Tüm halkımızı da , bu mutlu günlerinde çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmaya ve bu heyecanı paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.
(EY-OA-Y)

01.08.2017 12:48:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İşgalcilere ceza yağdı
YEREL

İŞGALCİLERE CEZA YAĞDI
Emeklilerden Vali Çınar'a ziyaret
YEREL

EMEKLİLERDEN VALİ ÇINAR'A ZİYARET
'Fındığı erken toplamayın' uyarısı
YEREL

'FINDIĞI ERKEN TOPLAMAYIN' UYARISI
Başkent EDAŞ'ın Zonguldak'taki yatırım çalışması hızla devam ediyor
YEREL

BAŞKENT EDAŞ'IN ZONGULDAK'TAKİ YATIRIM ÇALIŞMASI HIZLA DEVAM EDİYOR
Zonguldak'ta ihracat yüzde 116,3 arttı
YEREL

ZONGULDAK'TA İHRACAT YÜZDE 116,3 ARTTI
Çaturoğlu belediye başkanlarıyla Kurtulmuş'u ziyaret etti
YEREL

ÇATUROĞLU BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KURTULMUŞ'U ZİYARET ETTİ
Başkan Tekin, yol bakım ve onarım çalışmalarını inceledi
YEREL

BAŞKAN TEKİN, YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
BEÜ Mühendislik Eğitiminde Teknolab uygulamasına geçiyor
YEREL

BEÜ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE TEKNOLAB UYGULAMASINA GEÇİYOR
Ölen madenci için Kur-an merasimi düzenlendi
YEREL

ÖLEN MADENCİ İÇİN KUR-AN MERASİMİ DÜZENLENDİ