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Paraşütçülerden renkli festival

01 Ağustos 2017 Salı, 13:08
Paraşütçülerden renkli festival
Paraşütçülerden renkli festival

(Fotoğraflı)

Adem Tunçer
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen Turizm ve Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Sportif Havacılık Kulübü'nün bu yıl 8.'sini düzenlediği festival ilgi gördü. İçlenin tabiî güzellikleri ve alternatif sporlara yönelik potansiyelinin tanıtılması için 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin birçok şehrinden 150 yamaç paraşütçüsü katıldı. Elverişli hava akımlarına sahip olan 420 metre yükseklikteki Erkızı Tepesi'nden arka arkaya havalanan onlarca paraşüt, Üçbeyli Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan alana indi. Festival boyunca 700 kalkış gerçekleştiren paraşütçüler gökyüzünde şov yaptı. Yamaç paraşütüyle yolcu olarak uçmak isteyenler bu yıl da tandem paraşütle ikili ve üçlü uçuşlar yaparak bu heyecanı yaşadı.
Festivali yakından takip eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, havacılığın yeni adresinin Mustafakemalpaşa olduğunu söyledi. 15 farklı şehirden 150 pilotu misafir ettiklerini belirten Sadi Kurtulan, "Sahip olduğumuz doğa güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Havacılığa gönül verenlerin artık yeni bir adresi var. Her geçen sene bu organizasyona ilgi artıyor" dedi.
İki gün süren festivalde Tümbüldek Kaplıcaları ve Suuçtu Şelalesi'ni gezen paraşütçüler, ilçenin tarihî ve kültürel yerlerini görme fırsatı buldu.
(MŞ)

01.08.2017 13:10:53 TSI
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