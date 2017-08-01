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Ekopark, 20 Ağustosta açılıyor



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TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi'nin Beşirli sahilinde inşa ettiği Ekopark'ta son aşamaya gelindi. Ekopark'ta incelemelerde bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, parkın 20 Ağustos'ta açılacağını söyledi.

Ağaçların yarı boyuna kadar uzanan yürüyüş yolunda gezinti yapan Başkan Genç, atıl durumdaki bu alanı herkesin istifade edebileceği ekopark haline getirmekten son derece mutlu olduklarını belirtti. Başkan Genç, "Ekoparkımız, Ortahisar'ın güzel doğasına güzellik katacak örnek bir proje oldu. Parkımız, herkesin keyif alacağı, hoşça vakit geçireceği sahile nazır güzel bir yer haline geldi. Herkese hitap edecek bir yer. Çocuklar oyun oynayabileceği, doğayı ve çevreyi daha iyi tanıyabileceği, büyüklerin yürüyüş ve spor yapabileceği çok güzel bir mekan oldu. Ortahisar'ımız yeni bir gezinti ve dinleti alanına sahip oldu. Bundan da çok gururluyuz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi bu şehirde 1m2'de olsa yeşil alan miktarını artırmanın derdindeyiz. Parkımızı da bu maksatla inşa ettik" dedi.

Sahile gelenleri yeşille buluşacaklarını ifade eden Başkan Genç, "Öncelikle sahilde inşa edilmesini çok önemli buluyorum. Sahile gelen vatandaşlarımızı yeşille buluşturacak, aileleriyle daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak çok güzel bir dinlenme ve eğlenme alanı oluşacak. Havuzuyla, ahşap kulübesiyle ve mobilyalarıyla parkımız çoluk-çocuk, yaşlı-genç herkes için cazibe merkezi olacak. Çocuklar ağaçlarla, toprakla buluşacak ve tabiat sevgisi kazanacaklar. Ağaçların arasında inşa ettiğimiz ve yüksekliği ağaçların yarı boyuna kadar ulaşan yürüyüş yolu da şehrimiz için bir ilk olacak. Vatandaşlarımız ağaç dalları arasında adeta onlara dokunarak, ağaçlarla iç içe gezintinin keyfini çıkaracak. 20 Ağustos'ta kentimizin paydaşlarıyla birlikte parkımızı hizmete açacağız. Ben şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum ve Bütün vatandaşlarımızı parkımızın açılışına davet ediyorum" diye konuştu.

(BK-Y)



01.08.2017 13:30:34 TSI

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