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Geleceğin sporcuları voleybolla tanıştı



(Fotoğraflı)



KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu'nun lisanslı sporcu sayısını artırmak amacıyla açtığı Fabrika Voleybol Okulları, Kahramanmaraşlılara tanıtıldı.

Lisanslı voleybolcu sayısını artırmaya yönelik çalışmalarını hızla sürdüren Fabrika Voleybol, yeni okulunu geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş'ta açtı. Mart ayı itibarı ile Kahramanmaraş Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda çalışmalara başlayan Fabrika Voleybol, okulun açıldığını daha geniş kitlelere duyurmak amacıyla Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde stant kurdu.

Türkiye'de 6-12 yaş arası tüm çocukları voleybol ile tanıştırmayı hedefleyen Fabrika Voleybol Okulları'nın eğitmenleri, AVM etkinlik alanında kurulan filede çocuklara voleybol oynamayı öğretti. Voleybolun kuralları hakkında detaylı bilgiler edinen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Türk voleybolunu olimpiyatlar düzeyinde temsil edebilecek; fairplay ruhuna sahip spor kültürü ve disiplinini yaşamının bir parçası haline getirmiş kuşaklar yetiştirmek amacıyla 2013 yılında kurduğu Fabrika Voleybol'un standı 2 gün boyunca ziyaretçilerden ilgi gördü. Tanıtım standındaki etkinliklere katılan çocuklara, tişört ve şapka hediye edildi.

(ELF-Y)



01.08.2017 13:50:52 TSI

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