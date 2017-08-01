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Emlak Danışmanlığı kursuna yoğun ilgi

01 Ağustos 2017 Salı, 14:35
Emlak Danışmanlığı kursuna yoğun ilgi
Emlak Danışmanlığı kursuna yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, 3 bin 176 adet kurs modülü bulunduğunu belirterek, özellikle yeni açılan Emlak Danışmanlığı kursuna ilgi olduğunu söyledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, 'tam yıl, tam gün' esasına dayalı olarak hizmet sunduklarını belirterek, okulların tatil olmasıyla birlikte kurumlarda ve okullarda çocuklara yönelik sportif ve kültürel kursların devam ettiğini kaydetti.
Bu yıl yetişkinlere yönelik olarak daha çok istihdam olabilecek alanlara ağırlık verdiklerini belirten Aziz Özbilgiç, "Emlak Danışmanlığı başta olmak üzere Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu Direksiyon Usta Öğretici Yetiştiriciliği kursları, İlk Yardım Kursları, Evde Yaşlı Bakımı, Öz Bakımı gibi çok önemli kurslarda açıyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor hayvan kesim kurslarını açmayı planlıyoruz. 3 bin 176 adet kurs modülümüz var. Halkımızın talepleri doğrultusunda bu modüllerimizdeki kurslardan açabiliyoruz. Özellikle emlak danışmanlığı ve motorlu taşıtlar sürücü kursu direksiyon usta öğretici yetiştiriciliği kurslarına ilgi var. Bizde bu ilgiden oldukça memnunuz" dedi.
(AHM)

01.08.2017 14:37:10 TSI
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