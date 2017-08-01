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Erbaa'ya oto galericiler sitesi yapılacak



(Fotoğraflı)



Şaban Konyar

TOKAT (İHA) - Erbaa Belediyesi tarafından yapılması planlanan oto galericiler sitesinin proje hazırlıkları tamamlandı.

Erbaa'nın batı girişinde D-100 karayolunun güneyinde yapılacak olan oto galericiler sitesinin projesi 2'inci El Motorlu Kara Taşıtlarının Satışı hakkındaki yönetmeliği uygun olarak hazırlandı. Oto galerinin şehir dışına taşınması amacıyla Erbaa Belediyesi tarafından satın alınan 21 dönümlük arazide on araçlık açık ve dört araçlık kapalı alanı olan 43 dükkan inşa edilecek. Projede ayrıca 3 bin 400 metrekarelik açık oto pazarı, idari bina ve kafeterya yer alıyor. Proje alanında inşa edilecek idari bina içerisinde banka, PTT şubesi ve mescit olacak şekilde düzenlenecek.

Proje hakkında bilgi veren Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, oto galerilerin şehir merkezinde yer almasının başta otopark sorunu olmak üzere birçok sorunu beraberinde getirdiğini ifade ederek projeyi en kısa zamanda hayata geçirmek istediklerini söyledi. Başkan Yıldırım,"Erbaa'da hizmet veren yaklaşık 45 oto galericinin dükkanlarının önüne satışa koydukları araçları park etmeleri sebebiyle dört yüze yakın araçlık otopark sorunu oluşuyor. Bu aynı zamanda trafik akışını da engelliyor. Bununla birlikte ticari alanda farklı ticaret kollarının cazibe merkezinin oluşmasına, modern çarşı ve bulvar görüntüsünün oluşmasına engel oluyor. Hayata geçireceğimiz oto galericiler sitesi ile birlikte bir yandan şehir merkezini otopark anlamında rahatlatırken, diğer yandan oto galerici esnafımızın, vatandaşlarımızın daha nezih ve uygun şartları olan bir ortamda ticaret yapmalarını sağlamış olacağız. Proje hazırlıkları tamamlandı, şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Oto galerici esnafımızla yapacağımızın görüşmeler ve sağlanacak asgari mutabakatların ardından yapıma başlayacağız" dedi.





(UY-Y)



01.08.2017 14:41:43 TSI

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