YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te temizlik seferberliği sürüyor

Edremit'te temizlik seferberliği sürüyor



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatlarıyla ilçede temizlik çalışmaları dur durak bilmeden devam ediyor. Van Gölü sahillerinin çöpten arındırılması başta olmak üzere caddeler yıkanırken, çöpler ise düzenli bir şekilde toplanıyor. Yollar tazyikli suyla yıkanırken, camilerin temizliği, ağaçların sulanması, mezarlıklar, parklar ve sulama kanalları ise 24 saat gözetim altında tutuluyor. Tek bir noktada bile çöplerin çevreye dağılmasına izin vermeyen ekiplerin çalışmaları takdir toplarken, Edremit güzelliği ve temizliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

(MSA-Y)



01.08.2017 14:53:43 TSI

NNNN

