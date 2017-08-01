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Kaynarca kavşağı yapımı başladı



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde'nin Bor İlçesine bağlı Kaynarca köyünün kavşağının yapımına bugün başladı.

Kaynarca köyü yolunda bulunan ve yapımına bugün başlayan kavşağın yapımı ile ilgili yazılı açıklamada bulunan AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, ''Yapımı için girişimlerde bulunduğumuz ve özellikle takip ettiğim Bor Kaynarca köyümüz kavşak yapım inşaatı başladı. Kavşak yapımı en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmiş olacak. Kavşağın yapımının tamamlanması ile birlikte bölgedeki trafik akışı rahatlayacak ve kazaların önüne geçilmiş olacak'' dedi.

(MB-YE-SK)



01.08.2017 15:17:05 TSI

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