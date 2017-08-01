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Ege Bagatur Bulvarı'na yeni çehre



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir ilçesinde büyük ölçekli kamu yatırımlarına ulaşım sağlayan bin 500 metre uzunluğundaki Ege Bagatur Bulvarı'nı yenileme projesini başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, hazırlanan proje doğrultusunda Kazım Başer Mahallesi'ndeki Ege Bagatur Bulvarı'nı genişletme, düzenleme ve rekreasyon çalışmalarını başlattı.

Mithat Özsan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile bağlantılı, doğrudan yeni Adliye Sarayı ve Numune Hastanesi'ne ulaşım veren bin 500 metre uzunluğundaki Ege Bagatur Bulvarı'nda, peyzaj ve yeşil alan düzenlemeleri, çocuk oyun alanları, dinlenme ve aktivite alanları, bisiklet yolu ve koşu parkuru düzenlemeleri yapılacak.

(ELF-Y)



01.08.2017 15:23:24 TSI

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