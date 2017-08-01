ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Arapgir'de 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

01 Ağustos 2017 Salı, 15:38
Arapgir'de 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
Arapgir'de 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Arapgir ilçesinde 'Genç çiftçi projesi' kapsamında 5 aileye 30 büyükbaş ve hayvan dağıtıldı.
'Genç çiftçi projesi' kapsamında Arapgir ilçesinde destek almaya hak kazanan üreticilere hayvanları teslim edildi.
Arapgir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisleri nezaretinde yapılan dağıtımına katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu hak sahibi genç çiftçilere hayırlı olsun temennisinde bulundu. Devletin üretimle uğraşan genç çiftçilere katkısı olarak sunduğu düvelerin ilçe hayvancılığına hayırlı olmasını dileyen Cömeroğlu, "Hak sahibinin cebinden hiç para çıkmadan tamamen hibe olarak dağıtımı yapılan hayvanlar üretime katkı sağlayacaktır. Üreticilerimiz için de önemli bir kazançtır" dedi.
Dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Sayın Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Sayın Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Basri Aknar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(HE-SD-Y)

01.08.2017 15:39:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISINI YAPTI
Halı dokuma tezgahları arasında klasik müzik dinletisi
YEREL

HALI DOKUMA TEZGAHLARI ARASINDA KLASİK MÜZİK DİNLETİSİ
Hasan Varol Mahallesi çağdaş bir görünüme kavuşuyor
YEREL

HASAN VAROL MAHALLESİ ÇAĞDAŞ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR
Büyükşehirden sokak hayvanları için doğal yaşam alanı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN DOĞAL YAŞAM ALANI
TBMM Dilekçe Komisyon Başkanı Satır Vali Kaban'ı ziyaret etti
YEREL

TBMM DİLEKÇE KOMİSYON BAŞKANI SATIR VALİ KABAN'I ZİYARET ETTİ
Levent Vadisi için istişare toplantısı yapıldı
YEREL

LEVENT VADİSİ İÇİN İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Malatyagücü FK yeni sezonu tanışma yemeğiyle açacak
YEREL

MALATYAGÜCÜ FK YENİ SEZONU TANIŞMA YEMEĞİYLE AÇACAK
Vergi Dairesi Başkanı Poyraz'dan Belediye Başkanı Gürkan'a ziyaret
YEREL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANI POYRAZ'DAN BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'A ZİYARET
Başkan Çakır'ın eski radyo ve plak tutkusu
YEREL

BAŞKAN ÇAKIR'IN ESKİ RADYO VE PLAK TUTKUSU