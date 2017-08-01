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Şahinbey'de Ağustos ayı belediye meclisi toplandı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında Belediye Meclis Salonunda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından, Meclis bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 13 maddenin 9'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 4'ü Teklif Karar olarak gündeme alınarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylamanın ardından oy birliği ile kabul edilen maddeler komisyonlara sevk edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturum toplantısını 03 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

(SD-Y)



01.08.2017 15:44:58 TSI

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