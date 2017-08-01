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Darıca havuzlarında tadilatlar tamamlanıyor

01 Ağustos 2017 Salı, 16:12
Darıca havuzlarında tadilatlar tamamlanıyor
Darıca havuzlarında tadilatlar tamamlanıyor

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, düzenlemelerde son aşamaya gelen havuzların yakın zamanda ilçe halkının hizmetine sunulacağını müjdeledi.
Darıca Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Darıca Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi içinde bulunan havuzlarda tadilat çalışmaları tamamlanma noktasına geldi. Tesisleri inceleyen Başkan Karabacak, havuzların bir tanesinin bayanlara diğerinin ise erkeklere tahsis edileceğini söyleyerek, bütün vatandaşların havuzdan istifade edebileceğini müjdeledi.
Havuzların en kısa sürede hizmete açılacağını söyleyen Başkan Karabacak, "Yarı olimpik ölçülerdeki kapalı yüzme havuzlarımız, kısa süre içinde hizmete girecek. Özellikle çocuklarımız için düzenleyeceğimiz yüzme kurslarının yanı sıra, havuzlarımız abonelik sistemiyle tüm halkımızın istifade edebileceği birisi bayanlar diğeri ise erkeklere hizmet verecek şekilde düzenlendi. Aydınlatma ve ses sistemleri ile birlikte suya ve ateşe dayanıklı elektrik kabloları, havuz suyunu sürekli temiz ve hijyen tutmak için su döngüsünü devamlı sağlayan sistem, gece görüşlü kameralarla güvenlik sistemi ve yangın sistemlerinin hazır hale geldiği, soyunma odaları ve otoparklar oluşturulan tesislerden halkımız gönül rahatlığıyla istifade edebilecekler" dedi.
(UK-GY-Y)

01.08.2017 16:14:49 TSI
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