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Ev işlerini ücretsiz yapan proje

01 Ağustos 2017 Salı, 16:31
Ev işlerini ücretsiz yapan proje
Ev işlerini ücretsiz yapan proje

(Fotoğraflı)

Ergin Yıldız
EDİRNE (İHA) - Edirne Süloğlu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, "Öpülesi Ak Eller 5 Projesi"nde 65 yaş üstü ve engelli bakıma muhtaç vatandaşların ev işleri ücretsiz yapılıyor.
Proje kapsamında ilçede ve bağlı köylerinde ikamet eden sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş üstü ve engelli bakıma muhtaç vatandaşların genel ev temizliği yapılıyor. Ev temizliği yanında çamaşır yıkama ve ütüleme, yemek pişirme işlemlerinin de yapıldığı projede 4 hasta yaşlı bakım elemanı çalıştırılıyor. 6 ay olarak yola çıkılan "Öpülesi Ak Eller Projesi"nde yoğun ilgi nedeniyle sürenin bir yıla uzatıldığı ifade edildi.
(EY-MEF-Y)

01.08.2017 16:32:39 TSI
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