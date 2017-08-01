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Çaldıran'da tarım ve hayvancılık alanında verimliliği arttırma çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran İlçesinde Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortak yürüttükleri tarım ve hayvancılık alanında verimliliği arttırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçede tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, "İlçemizde Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ortak yürüttükleri çalışmada, yıllardır ekilmeye uygun ama susuzluktan dolayı ekilemeyen tarım arazilerinin su kaynaklarıyla buluşarak yeniden tarıma elverişli hale getirmektir. Aynı zamanda ilçemizde hayvancılık neredeyse bitme noktasına gelmiş durumda. Bunun yeniden canlanmasına katkı sunacak suyun bulunmadığı meralarımızda hayvanlarını otlatacak çiftçilerimiz de hayvanlarının su ihtiyacını karşılayarak bu alanda da verimliliği arttırmayı amaçlıyoruz. Yapılan bu çalışmalarda Güngören, Yukarı Kuyucak, Bezirhane, Beydoğan, Altıyol, Kalkalan, Fatih Sultan Mehmet, Karadulda ve Göl mahalleleri mevkilerindeki çiftçilerimiz yapılan çalışmada faydalanabileceklerdir. Bu çalışmaları diğer mahallelerimizdeki çiftçilerimize de ulaştıracağız" dedi.

(MSA-Y)



01.08.2017 16:45:52 TSI

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