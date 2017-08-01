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Kepez Belediyesi Meclisi toplandı

01 Ağustos 2017 Salı, 16:50
Kepez Belediyesi Meclisi toplandı
Kepez Belediyesi Meclisi toplandı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında, 20 madde görüşülerek meclis üyelerinin onayına sunuldu.
Kepez Belediyesi Meclisi Ağustos ayı olağan toplantısında, 2'si önergeyle getirilen 20 madde görüşülerek meclis üyelerinin onayına sunuldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, imar planları üzerinde değişiklik ve yeni yapılaşma görüşüldü. CHP Grup Sözcüsü Kadir Zeybek'in geçen ayki toplantıda yaptığı önerge üzerine devamsızlık yapan bağımsız meclis üyesi Osman Hanedan'ın meclis üyeliğinin düşürülmesiydi. Mazeretsiz devamsızlık yapan Hanedan'ın meclis üyeliğinin düşürülmesi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Kepez'e yeni bir lise daha
Toplantı başlamadan önce söz alan Başkan Tütüncü, 4 Ağustos'ta saat 11.00'de Neriman Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin temel atma töreni ile aynı gün saat 19.30'daki Kepez Belediyesi 9'uncu Geleneksel Sünnet Şöleni'ni duyurdu. Kepez'e iki tane fen lisesi yapıldığını hatırlatan Tütüncü, fen bilimlerinin karşılığı olan sözelde eğitim verecek bir sosyal bilimler lisesini çok önemsediklerini söyledi. Ahatlı Mahallesi'nde yapılacak lisenin arsasını belediyenin tahsis ettiğini belirten Tütüncü, yapımını da hayırseverlerin karşılayacağını açıkladı.

Küçük arsalar yetersiz kalıyor
Mecliste görüşülen ana konu, imar planlamaları üzerine oldu. Altınova Sinan Mahallesi'ndeki bir özel girişimin yapısını büyütme planının onaylanmaya sunulduğu sırada bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, önceki yıllarda küçük binaların yapılaşmasına izin veren imar planlamalarının, günümüzde yetersiz kalması üzerine vatandaşların bu yönde taleplerde bulunduğunu hatırlattı.

Tütüncü'den tarım örneği
Bu yapılaşma ölçeklerinin 10 yıl önceki Kepez'e yeterliyken şu anda parselleri büyütme taleplerinin sıklıkla geldiğini vurgulayan Tütüncü, "Şehrimiz büyüyünce, bu küçük alanlarda başta özel sektörün büyümesi konusunda sıkıntılar çekiliyor. Her zaman büyük ticaret merkezlerin ve büyük binaların bulunduğu şehirlere değer kazandıracağını düşünüyorum. İlkesel bir değerlendirmedir. Nasıl ki tarım arazilerinin küçülmesiyle verimli tarım yapılamıyorsa, aslında şehircilikteki yapılaşmada da durum böyledir."
(SÇ-SÇ-Y)

01.08.2017 16:52:27 TSI
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