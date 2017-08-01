ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elektrikli bisiklet küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

01 Ağustos 2017 Salı, 17:22
Elektrikli bisiklet küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı
Elektrikli bisiklet küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Hasan Yiğen
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 5 yaşındaki küçük bir çocuk elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza saat 16.20 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tabduk Emre Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki Miraç S.'ye sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 yaşındaki Mira. S. yere düşerek yaralanırken, elektrikli bisiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. 5 yaşındaki Mira. S., ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Miraç S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan elektrikli bisiklet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
(HY-AY-Y)

01.08.2017 17:24:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Salihli Belediyesi iki mahalleye sağlık ocağı kazandırıyor
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİ İKİ MAHALLEYE SAĞLIK OCAĞI KAZANDIRIYOR
Kayapınar deresinde menfez imalatı tamamlandı
YEREL

KAYAPINAR DERESİNDE MENFEZ İMALATI TAMAMLANDI
Aşağokoçaklar'ın çürüyen hatları yenilendi
YEREL

AŞAĞOKOÇAKLAR'IN ÇÜRÜYEN HATLARI YENİLENDİ
Yunusemre'de kilit parke taşı çalışmaları sürüyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE KİLİT PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Turgutlu'da zemini bozuk yollar iyileştiriliyor
YEREL

TURGUTLU'DA ZEMİNİ BOZUK YOLLAR İYİLEŞTİRİLİYOR
Turgutlu Belediyesinden eğitime destek
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK
Başkan Çelik Şehzadeler'in sporcularıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK ŞEHZADELER'İN SPORCULARIYLA BULUŞTU
Şehzadeler'den sokak hayvanlar için duyarlılık örneği
YEREL

ŞEHZADELER'DEN SOKAK HAYVANLAR İÇİN DUYARLILIK ÖRNEĞİ
Filenin sultanları Yunusemre'de yetişiyor
YEREL

FİLENİN SULTANLARI YUNUSEMRE'DE YETİŞİYOR
Mezarlıkların amacı dışında kullanımına cezai yaptırım
YEREL

MEZARLIKLARIN AMACI DIŞINDA KULLANIMINA CEZAİ YAPTIRIM
Manisa'da İŞKUR personeline hizmet içi eğitim
YEREL

MANİSA'DA İŞKUR PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM
Selimiye'nin taşkınları son buldu
YEREL

SELİMİYE'NİN TAŞKINLARI SON BULDU
Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda
YEREL

SALİHLİ'DE MAÇLAR ATATÜRK SPOR SALONU'NDA
Salihli Belediyespor sezon hazırlıklarına başladı
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESPOR SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Kaymakam Uçkun, vatandaşların sorunlarını dinledi
YEREL

KAYMAKAM UÇKUN, VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Mesir Tabiat Parkı Manisa'nın yeni cazibe merkezi olacak
YEREL

MESİR TABİAT PARKI MANİSA'NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAK
Şehzadeler'de çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor
YEREL

ŞEHZADELER'DE ÇÖP KONTEYNERLERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Tarım arazileri su taşkınlarından korunuyor
YEREL

TARIM ARAZİLERİ SU TAŞKINLARINDAN KORUNUYOR
Salihli'nin yağmur suyu hattı çalışmasına inceleme
YEREL

SALİHLİ'NİN YAĞMUR SUYU HATTI ÇALIŞMASINA İNCELEME
Baktırlı'nın ova yollarında hummalı çalışma
YEREL

BAKTIRLI'NIN OVA YOLLARINDA HUMMALI ÇALIŞMA
Büyükşehirin yol çalışmaları sürüyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİRİN YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başkan Şirin açılışa gün sayan tesiste incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN AÇILIŞA GÜN SAYAN TESİSTE İNCELEMELERDE BULUNDU
Turgutalp'in su sıkıntısı giderildi
YEREL

TURGUTALP'İN SU SIKINTISI GİDERİLDİ
Yunusemre'den judoda 2 derece
YEREL

YUNUSEMRE'DEN JUDODA 2 DERECE