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Gaziantep'te gösteri ve yürüyüş yasaklarının süresi uzatıldı



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Valiliği, kentteki gösteri ve yürüyüş yasaklarının süresinin bir ay uzatıldığını açıkladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Ağustos 2017-01 Eylül 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak, 'açık yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, çadır kurma, oturma eylemi' gibi etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde Valiliğimizce yasaklanmıştır" denildi.

(SD-HA-Y)



01.08.2017 17:37:51 TSI

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