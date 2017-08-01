YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Tutulmaz: "Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Merkezi daha fazla tanıtılmalı"

Vali Tutulmaz: "Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Merkezi daha fazla tanıtılmalı"



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte kurulan olan Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nin daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Vali Tutulmaz, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yaptırılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemeleri sırasında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız'dan detaylı bilgiler alan Vali Tutulmaz, içerisinde tanıtım ofisi, gösteri serası, laboratuar bulunan tesis ile yetiştirme teraslarını gezdi. İncelemelerin ardından bir açıklama yapan ve merkezinde daha fazla tanıtılması gerektiğini vurgulayan Vali Tutulmaz şunları söyledi:

"İlimizin önemli tesislerinden olan ve bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren tek tesis olan bu merkezi, üretilen değişik ürünleri kamuoyunun gündemine getirebilmek ve bunun ticareti ile uğraşan kozmetik, gıda ve diğer temizlik ve benzeri kimya sektörlerinde kullanılmasına vesile olacak ve araştırmaları yapacak bir merkezdir. Onun için deneme üretimleri yapılıyor, başlangıçta çok sayıda ürünler ile başlanıyor ama zaman içerisinde buranın iklim şartlarına uymayan ve üretimine uygun olmayan ürünler zaman içerisinde eleniyor. Bu tıbbi ve aromatik bitliler daha çok tanıtılıp çiftçimiz ve sanayicimiz ile bir araya getirebilecek bir fonksiyonu bu merkez üstlenecek inşallah. Bize de düşen ne varsa üzerimize düşeni de yapmaya hazırız. Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile iki defa görüştüm ve ikisinde de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ni çok önemsediğini, çok önemli bir hedefi olduğunu ve bu hedefe de ulaşmak için gayret ettiğini söyledi. Bizlerde valilik olarak Sayın Bakanımızın hedeflerine ulaşmaya çalışacağız" dedi.

(GC-



01.08.2017 17:43:57 TSI

NNNN

