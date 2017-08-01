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Payas Belediyesi'nden "Evde Bakım Hizmeti"



(Fotoğraflı)



Ferit Savaş

HATAY (İHA) - Payas Belediyesi, ilçede bakıma muhtaç vatandaşlar için evde bakım, berber, temizlik ve yemek hizmeti veriyor.

Belediye Başkanı Bekir Altan, Evde Bakım ve Evde Temizlik projesi ile ilçede ikamet eden 65 yaş ve üzeri kimsesiz, bakılmaya muhtaç yaşlı vatandaşlara hizmet götürdüklerini belirterek, "Payas Belediyesi ekiplerine kapılarını açan vatandaşlarımızın evlerini temizliyor, halılarını yıkıyor, sobalarını yazın kaldırıp kışın tekrar kuruyoruz. Yaşlılarımızın varsa çamaşırlarını alarak çamaşırhanemizde yıkıyor, kurutuyor, ütülüyor, deneyimli terzimiz ile tamir ihtiyacı varsa gidererek özel kurye aracılığı ile yeniden evlerine kadar gönderiyoruz. Yaşlılarımızın ev ve balkon temizliklerinin yanı sıra saç ve sakal bakımları da konusunda uzman berber ve kuaförlerimizce yapılıyor. Payas Belediyesi olarak ücretsiz verdiğimiz bu hizmetimiz ile yaşlı vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluk yaptığımız işin doğruluğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

Evde Bakım ve Evde Temizlik hizmetinden ücretsiz olarak yararlanmak isteyen vatandaşların 0326 755 1001 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri bildirildi.

(FRT-Y)



01.08.2017 17:48:58 TSI

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