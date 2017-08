YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Zonguldak'ta öğrencilere yönelik obeziteyle mücadele sunumu yapıldı

Zonguldak'ta öğrencilere yönelik obeziteyle mücadele sunumu yapıldı



Barış Doığan

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta ortaokul öğrencilerinde diyabet ve obezitenin tespiti ve mücadele eylem planının ilk aşamasının ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'a sunum yapıldı.

Vali Ahmet Çınar'ın başkanlığında yapılan toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Zonguldak Halk Sağlığı Müdürü Fatih Akca, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Proje sorumlusu BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gümüş ve Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi üyeleri katıldı.

Proje sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gümüş, toplantıda yapılan işlemler hakkında sinevizyon eşiğinde Zonguldak Valiliğinin öncülüğünde Bülent Ecevit Üniversitesi Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ortaokul çağı çocuklarında obezite ve diyabete yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

"Ulusal bir çalıştay yapabiliriz"

Proje ile erken hastalık teşhisi ve önleme odaklı basit temel ölçümler yoluyla verilerin toplanarak Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) aktarılması ile ortaokula başlaması ile birlikte her bir öğrencinin 4 yıllık süre ile yılda 3 kere takibi planlanıyor. Valiliğin öncülüğünde ve obezite merkezinin koordinesinde kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan proje ile ilgili bilgi veren BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer; "Gelinen nokta sonuçlar itibariyle sıkıntılar olmasına rağmen projenin başarılı bir gerçekleşmesini anlamında çok kıymetli. İlk defa üniversite ve valiliğin bir sürü farklı il müdürlüğünün koordineli bir şekilde ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve 4 yıl devam edeceği bir proje. Örneklik temsil etmesi anlamında ve Türkiye de ilk proje anlamında da çok kıymetli bir proje inşallah belki ekim kasım gibi sizin de uygun göreceğiniz bir tarihte ulusal bir çalıştay yapabiliriz. Bu projelerin verilerini ulusal farkındalığı oluşturmak anlamında da Sağlık Bakanlığı, YÖK, Valilik ve Üniversite koordinasyonu ile kamuoyuna paylaşabiliriz" dedi.

Projeye destek veren Zonguldak Valisi Ali Kaban, Türkiye'de bir kamu kurumuna bağlı tek obezite merkezi olan BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan "Zonguldak İli Ortaöğretim Öğrencilerinde Obezite ve Online/ Takip Haritasının Çıkarılması" adlı projeyi çok önemsediğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Çınar; "Diyabetin ve Obezitenin tespiti ve mücadele eylem planı üniversitemiz omzunda, Valiliğimiz, Halk Sağlığı, Milli Eğitim, Gençlik Spor ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüklerimiz birlikte çalışarak belli bir temel çalışma modeli oluşmuş bir takım saha çalışmalarında veriler elde edilmiş ve bugün burada değerli hocalarımız bunun sunumunu yaptılar. Ben özellikle üniversitemize sayın hocalarımıza bütün emekleri için tabii ki üniversiteyi temsil eden sayın rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Obezite az önce sunumda gördük. Türkiye de çok hızlı büyüyen bir sorun olarak görülüyor. Hem Avrupa hem Amerika gelişmiş ülkelerle kıyaslamalarda 2-3 sıraları aldığını gördük. Ve hakikatten biraz ürkütücü bir manzara, yine az öncede gördük obezite 21 hastalığa neden oluyor. Diyabet başta kalp rahatsızlıkları ve başka birçok rahatsızlık. Bu hem insanın yaşam kalitesini düşürüyor. Onların hareketini azaltıyor. Hem maddi anlamada bir yük külfet getiriyor. Ama asıl maddi yükü o insanların zamanı kullanamamaları işlerindeki verimlerdeki düşüklükler tabi gıdayı saymıyoruz. Bu rahatsızlığı gidermek için devletin yaptığı masraflar çok büyük mali tabloyu ünümüze koyuyor. Bunu önlemek tamamen mümkün olmasa da hepimiz görebiliyoruz ki azaltmak mümkün. Bunu da elbette biz yapacağız. Üniversitemiz bu çalışmayı bütün kurumlarımız ile birlikte Türkiye ilk olarak kamu alanında valilik üniversite işbirliği ile burada yapıyor. Bunu önlemek bunu mümkün. Sayılar belli çocuklarımız belli çocuklarla temas kurarak, bütün birimler üstüne düşeni yaparak, aileler eğitilerek, ailelerle temas arttırılarak, çocuklara farklı etkinliklere alarak, spor faaliyetlerine alarak, yeme içmelerine dikkat etmelerini aileleriyle birlikte sağlayarak. Bunların kilo almalarını obezite değimiz bu rahatsızlıktan kurtulmalarını sağlayabiliriz. Ama Salı verirsek zamanı boş verirsek işlerimizi bu giderek salım her geçen yıl büyük olarak toplumda önümüze çıkar. Önemli olan insandır. İnsanı merkeze almak esastır. Bundan sonrada mutlaka yapılacak bu proje" dedi

