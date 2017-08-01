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AK Gençler huzurevi sakinlerini ziyaret etti

01 Ağustos 2017 Salı, 17:56
AK Gençler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
AK Gençler huzurevi sakinlerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Kdz. Ereğli Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanı Hatice Mutlu tarafından Huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Alagöz, gençler olarak her zaman yaşlıların yanında olacaklarını söyledi. Alagöz basın açıklamasında "Öncelikle böyle güzel bir etkinliği oluşturdukları için başta Sosyal Politikalar Başkanım Sn. Hatice Mutlu ve gençlik kollarındaki tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bilindiği üzere Genel Başkanım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "bizim tatilimiz milletimizin yanında olmaktır" demişti. Biz de Ak Gençlik olarak milletimizin ve milletimizin değerlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Ak Gençlik boş ve astı astarı olmayan laflarla hareket etmez. Ak Gençlik hizmet odaklı olur. Bu yüzden yalan yanlış haberlerle hareket etmeden millete hizmet yolunda mücadelemize devam edeceğiz. Daha önce de ziyarette bulunduğumuz huzurevimize her gittiğimizde ayrı bir sevgi ile karşılaşmanın gururunu yaşıyoruz. Her biri bizim için ayrı bir değer olan yaşlılarımızla bundan sonra da sıklıkla buluşarak onların yanında olduğumuzu her zaman hissettirmeye devam edeceğiz" dedi.
(VK-OA-Y)

01.08.2017 17:57:12 TSI
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