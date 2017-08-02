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Kaymakamlıktan evi yanan vatandaşa maddi destek



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Selim Kaymakamlığı'nca evi yanan bir vatandaşa, evinin yeniden yapılması ve eşyalarının alınması için destekte bulunuldu.

Selim'e bağlı Kaynarlı Köyü'nde elektrik kontağından çıkan yangında evi ve eşyaları yanan köylüyü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Mehmet Keklik, köylünün evinin onarımı ve eşyalarının alımı için kaymakamlık olarak destekte bulundukları belirtti.

Karadaş ailesinin evinin yeninden yapıldığını ifade eden Keklik, yanan eşyaların yerinde yenilerinin alınarak aileye hediye edildiğini kaydetti.

Kaynarlı köyünde bir süre beraberindekilerle birlikte köylülerle sohbet eden Kaymakam Mehmet Keklik, daha sonra köyden ayrıldı.

(IÇ-AA-Y)



02.08.2017 08:38:16 TSI

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