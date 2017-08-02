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Çukurova çiftçisinin taleplerine TARSİM'den yeşil ışık

- TARSİM Yönetim Kurulu, poyrazın sigorta kapsamına alınması talebini değerlendirecek



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ADANA (İHA) - Çukurova'da bu yıl ürünlere büyük zararlar veren poyrazın Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınması talebine, TARSİM'den konunun yönetim kurulunda değerlendirileceği yanıtı geldi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgede ekili karpuz, kavun ve domates gibi hasadı gelmiş ürünlerin yanmasına, Meyer çeşidi limonda ise çiçeklerin meyveye dönüşmeden kurumasına yol açan poyrazın TARSİM kapsamına alınması ve sigorta başlangıç süresinin 7 günden 3 güne çekilmesi taleplerinin karşılık bulduğunu ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile birlikte TARSİM'e yaptıkları başvuru üzerine, TARSİM Adana Bölge Müdürü İrfan Alkaş'ın Yüreğir Ziraat Odası'nı ziyaret ettiğini, Genel Müdür Yusuf Cemil Satoğlu'nun da bizzat telefonla arayıp, konuyu gündeme alacaklarını ilettiğini kaydeden Doğan, "Sayın Genel Müdür, görüşmemizde, konuyu yönetim kurulunda değerlendireceklerini, son kararın Bakanlar Kurulu tarafından verileceğini ifade etti" dedi.



"Başka mağduriyetler yaşanmasın"

TARSİM yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür eden Doğan, konunun önemine bir kez daha vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Poyrazın TARSİM kapsamına alınması ve poliçe başlangıç süresinin geri çekilmesi, tarımın sürdürülebilir hale gelmesi için büyük önem taşıyor. Yoksa bu durum, birçok çiftçimizi ekim yapamaz hale getirecek. Hem çiftçimiz hem Türk tarımı kaybedecek. Umarız çiftçilerimizin talepleri önce TARSİM yönetimi, daha sonra Bakanlar Kurulu tarafından kabul görür ve ilerleyen süreçte bu tür mağduriyetlerin tekrarlanmasının önüne geçilir."

(ELF-Y)



02.08.2017 09:53:05 TSI

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