YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şehit Ahmet Demir için Çavdarhisar'ın Tepecik köyünde mevlit okutuldu

Şehit Ahmet Demir için Çavdarhisar'ın Tepecik köyünde mevlit okutuldu



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, 25 Temmuz 2016 tarihinde terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Ahmet Demir için mevlit okutuldu.

Mardin'in Derik ilçesinde 25 Temmuz 2016 tarihinde, Kızıltepe-Viranşehir karayolunun Denktaş Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, göreve giden personelin naklini sağlayan zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmiş, patlamada araçta bulunan 3 polis şehit düşmüştü.

Şehit polislerden Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Tepecik köyünden olan Ahmet Demir için, köyünde mevlidi şerif okutuldu ve vatandaşlara yemek ikram edildi. Okunan mevilidi şerife Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Şehit Ahmet Demir'in özel harekatçı olan babası Mehmet Ali Demir, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ahmet Demir'in Tepecik köy mezarlığında bulunan mezarı ziyaret edildi ve dualar yapıldı.(YD-EFE)



02.08.2017 10:22:13 TSI

NNNN

