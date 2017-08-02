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Vali Varol: "Sıcak asfalt programını aksatmadan uygulayacağız"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya il Özel İdaresi ekipleri tarafından köy yollarında başlanan bitümlü sıcak asfalt programının aksamadan uygulanacağını açıkladı.

Katıldığı İl Genel Meclisi toplantısında meclis üyelerine seslenen Vali Varol, "Kararlaştırılmış ve yapılmakta olan işler var. Bir süredir de çok önemli bir konu olan bitümlü sıcak asfalt ile ilgili bir program gerçekleştirilmiş. Programımızı bu sene içerisinde gerçekleştirmek için gerekli imkan, kaynak ve niyete sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunun içinde ciddi çalışmalar içerisindeyiz ve bu çalışmaları nihayetlendirmek üzereyiz. Sizlerin doğrudan karar verdiği, sizlerin planlamasıyla oluşmuş olan bu yılki BSK programını aksatmadan uygulayacağız. Hiçbir programda değişiklik yapmadan ve diğer söz verilen işlerde de herhangi bir azaltma ve kesintiye gitmeden programı uygulamak için belirli noktaya geldik" diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çittır ve üyelerle görüşen Varol, "Mecliste alınan kararların ve yapılacak olan uygulamaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. İl Özel İdaremizin gayretli çalışmalarının olduğunu görüyorum. Özel İdaremize finansal ve yatırım ile sahip olduğu gayrimenkuller ve mülkler açısından bakıldığında çok etkin ve verimli çalışmaların yürütüldüğü rahatlıkla anlaşılmaktadır. Bundan sonrada bu verimli çalışmaları, kendiliğinden düzeni olan ve iyi işleyen bir yapıyı destekleyerek ve vizyon katarak hep birlikte daha iyi bir noktaya taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

(MÇ-SLH-Y)



02.08.2017 10:37:42 TSI

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