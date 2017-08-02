Serinlemek isteyenlerin adresi Pangal Şelelesi
(Fotoğraflı)
GİRESUN (İHA) - Giresun'un Espiye ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalanlar Pangal Şelalesi'ne akın ediyor.
Şelalenin ortalama 15 derecelik buz gibi suyunda serinlemek isteyenler, şelalenin yolunu tutuyor. İlçe merkezine 19 kilometre mesafede, Soğukpınar Belde sınırları içerisinde Gelivera deresi üzerinde bulunan Pangal Şelalesi, 30 dereceyi aşan aşırı sıcakların etkisinden kurtulmak isteyenlerin akınına uğruyor. Fındık bahçeleri arasındaki şelale sadece yöre insanını değil zaman zaman yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor.
(FB-ÖS-Y)
02.08.2017 11:11:34 TSI
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