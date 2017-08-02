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Gördes-Demirci yolunun ihale tarihi belli oldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:37
Gördes-Demirci yolunun ihale tarihi belli oldu
Gördes-Demirci yolunun ihale tarihi belli oldu

(Fotoğraflı)

Recep Şener
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesi ile Demirci ilçesini birbirine bağlayacak yolun ihale tarihi belli oldu.
Gördes ve Demirci ilçelerini birbirine bağlayacak olan yolun ihaleye çıkacağı müjdesini Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Dilcan verdi.
Gördes - Demirci yolunun toprak, tesfiye, sanat yapıları ve üst yapı işlerinin yaptırılma ihalesinin Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda 14 Ağustos tarihinde saat 10.00'da yapılacağı ve ihale metnine göre iş süresinin, yer tesliminden itibaren sekiz yüz takvim günü olarak belirlendiği açıklandı.
Yeni yapılacak yol ile Gördes-Demirci arasındaki virajların azalacağı, yolun genişleyerek eğimin düşürüleceğini kaydeden Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Bu sayede yeni yol daha kısa, daha sağlıklı ve daha konforlu olacak. Gördes-Demirci yolunun çalışmalarının başlayacak olmasıyla birlikte, Gördes-Akhisar yolu, çevre yolu ve Gördes-Köprübaşı yolu gibi Gördes'in dört tarafında yol çalışmaları hali hazırda yürütülmüş olacak." dedi.
(RŞ-SC)

02.08.2017 11:38:47 TSI
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