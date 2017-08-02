ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meram Uluırmak'ta yıkım ve tahliye sürüyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:56
Meram Uluırmak'ta yıkım ve tahliye sürüyor
Meram Uluırmak'ta yıkım ve tahliye sürüyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Meram Belediyesi tarafından ilçedeki önemli dönüşüm projelerden biri olan Uluırmak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tapu devirleri belediye geçen binaların yıkım ve moloz alımı çalışmalarını hızla sürdürüyor.
İlçenin farklı bölgelerinde sürdürülen kentsel dönüşüm projelerinde hızlı bir ivme yakaladıklarına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Şehrin merkezinde yer alan Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında hak sahipleriyle anlaşma, tapu devirleri, binaların tahliyesi ve yıkım işlemlerinde sona gelindi. Yine bir diğer önemli dönüşüm projemiz olan Uluırmak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında anlaşma oranımız yüzde 93 olmuştur. Toplam 53 bin metrekarelik alanda intikal işlemlerinden dolayı anlaşılamayan 3 bin metrekarelik küçük bir alan kalmıştır. Anlaştığımız hak sahiplerinin tapu devirleri gerçekleştirilmiştir. Toplamda 201 adet bağımsız bölümden 185 adet tahliye gerçekleştirilmiştir.148 adet yapının 130'u yıkılmıştır. Yıkımlar sonunda hafriyat ve moloz temizleme çalışmaları da tamamlanmıştır" diye konuştu.
(AH-Y)

02.08.2017 11:58:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kulu'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

KULU'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan'a yeni görev
YEREL

KONYA MİLLETVEKİLİ DR. HÜSNÜYE ERDOĞAN'A YENİ GÖREV
Okka: &quot;Konya, ülkemize katkı sağlamaya devam edecek&quot;
YEREL

OKKA: "KONYA, ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEK"
KSO Başkanı Kütükcü, ihracat rakamlarını değerlendirdi
YEREL

KSO BAŞKANI KÜTÜKCÜ, İHRACAT RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ
Konya'nın ihracatı Temmuz ayında bir rekor daha kırdı.
YEREL

KONYA'NIN İHRACATI TEMMUZ AYINDA BİR REKOR DAHA KIRDI.
Tuvale Eşlik Eden Notalar Atölyesi Final Çalıştayı sona erdi
YEREL

TUVALE EŞLİK EDEN NOTALAR ATÖLYESİ FİNAL ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Beyşehir Gölü'nde jetboat heyecanı
YEREL

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE JETBOAT HEYECANI
Konuk: &quot;Üretenin ve üretimin yanındayız, tarlayı desteksiz bırakmayız&quot;
YEREL

KONUK: "ÜRETENİN VE ÜRETİMİN YANINDAYIZ, TARLAYI DESTEKSİZ BIRAKMAYIZ"
Selçuklu'dan Yazır'a çok amaçlı mahalle konağı
YEREL

SELÇUKLU'DAN YAZIR'A ÇOK AMAÇLI MAHALLE KONAĞI