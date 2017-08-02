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Meram Uluırmak'ta yıkım ve tahliye sürüyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Meram Belediyesi tarafından ilçedeki önemli dönüşüm projelerden biri olan Uluırmak Kentsel Dönüşüm Projesi'nde tapu devirleri belediye geçen binaların yıkım ve moloz alımı çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İlçenin farklı bölgelerinde sürdürülen kentsel dönüşüm projelerinde hızlı bir ivme yakaladıklarına dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Şehrin merkezinde yer alan Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında hak sahipleriyle anlaşma, tapu devirleri, binaların tahliyesi ve yıkım işlemlerinde sona gelindi. Yine bir diğer önemli dönüşüm projemiz olan Uluırmak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabında anlaşma oranımız yüzde 93 olmuştur. Toplam 53 bin metrekarelik alanda intikal işlemlerinden dolayı anlaşılamayan 3 bin metrekarelik küçük bir alan kalmıştır. Anlaştığımız hak sahiplerinin tapu devirleri gerçekleştirilmiştir. Toplamda 201 adet bağımsız bölümden 185 adet tahliye gerçekleştirilmiştir.148 adet yapının 130'u yıkılmıştır. Yıkımlar sonunda hafriyat ve moloz temizleme çalışmaları da tamamlanmıştır" diye konuştu.

(AH-Y)



02.08.2017 11:58:40 TSI

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