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Tatvanlı gençler Türkiye üçüncüsü oldu



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Niğde'de yapılan Şehit Ömer Halis Demir Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılan Tatvanlı 15 sporcudan 3'ü Türkiye üçüncüsü oldu.

Şampiyona sonrası Bitlis'in Tatvan ilçesine dönen genç sporcular, sevinçlerini aileleri ve hocaları ile paylaştılar. Tatvan'ın eğitim ve spor alanındaki başarılarının gurur verici olduğunu kaydeden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Bolu'da yapılan şampiyonada 2 Türkiye şampiyonu ve 1 Türkiye ikincisinin ardından bu kez de 3 genç sporcumuz Niğde'de yapılan şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldu. Eğitimde olduğu gibi sporda da ilimizi ve ilçemizi temsil eden gençlerimiz ve çocuklarımız bize bu güzel gururu yaşatıyorlar. Genç sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kick Boks ve Muay Thai Bölge Başkanı Ömer Uğur ise, 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Bolu'da yapılan 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Şampiyonasına katılan 14 sporcudan 2'sinin Türkiye şampiyonu birinin de Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatarak, "20 - 26 Temmuz tarihleri arasında Niğde'de yapılan Şehit Ömer Halis Demir Kick Boks Türkiye Şampiyonasına katılan 15 sporcumuzdan 3'ü Türkiye üçüncüsü oldu. Bu sporcularımızdan biri Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı, diğer sporcular ise milli takım seçmelerine katılacaklar ve bu sporcularımız aynı zamanda dünya şampiyonasına katılmaya da hak kazandılar. Yurt dışında ülkemizi, ülke genelinde ise bölgemizi, ilimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ederek başarılarına başarı katan bu gençlerimizle ne kadar çok gururlansak azdır. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



02.08.2017 12:07:48 TSI

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