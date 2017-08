YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sportif organizasyonlarda on binlerce öğrenci buluştu

Sportif organizasyonlarda on binlerce öğrenci buluştu

- Şehitkamil, 7 ayda farklı branşlarda 25 şampiyona düzenledi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanlığınca resmi bayramlar ve anma günleri etkinlikleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde organize edilen 25 sportif organizasyona 8 farklı branşta 10 binin üzerinde sporcu öğrenci katıldı.

2017 yılında geride kalan 7 ay boyunca Şehitkamil Belediye Başkanlığınca düzenlenen sportif etkinlikler, binlerce öğrenci, öğretmen, antrenör ve hakemi spor alanlarında buluşturdu. Basketbol, badminton, doğa sporları, futbol, satranç, su topu, voleybol ve yüzme branşlarında düzenlenen 25 sportif organizasyonda çocuk ve genç yaştaki sporcu öğrenciler, bir yandan yeteneklerini sergileme fırsatı elde ederken bir yandan da katıldıkları müsabakalarda önemli tecrübeler kazandı. Özelikle beden eğitimi öğretmenlerinin büyük takdirini kazanan organizasyonların ödül törenlerinde katılımcı okullara ve şampiyon sporculara armağan edilen sportif malzemeler, branşa özgü çalışmaların daha iyi standartlarda gerçekleştirilmesine olanak sağladı.

Büyük ilgi görüyor

Resmi bayramlar ve anma günleri etkinlikleri çerçevesinde paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde organize ettikleri geleneksel sportif organizasyonların büyük ilgi gördüğünü ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Yıl içerisinde düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarına her yıl yenilerini ekliyoruz. Standartlarını iyileştiriyor, katılımcı sayısınıarttırıyoruz. Temmuz ayı itibariyle farklı branşlarda 25 sportif organizasyona imza attık. Bu etkinliklere on binin üzerinde sporcu öğrencimiz katıldı. Sporda başarı; çok çalışma, branşa özgü tekniklerin uygulanmasındaki tekrar sayısı ve müsabaka tecrübesiyle doğru orantılı. Düzenlediğimiz etkinliklerde sporcularımız, büyük deneyimler kazanırken antrenörlerimiz ve genç hakemlerimiz için standartları yüksek uygulama ve test alanları yaratıyoruz. Öğrencilerimizin sosyal ve akademik anlamda birçok kazanım sağladığı bu etkinliklere olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Sportif alanda yapılan çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

Yeni etkinlikler öğrencileri mutlu etti

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca 2017 yılı içerisinde geleneksel hale gelen sportif organizasyonlar dışında düzenlenen doğa sporları ve geleneksel çocuk oyunları yarışmaları öğrencileri mutlu etti. Düzenlenen etkinliklerde yoğun eğitim-öğretim maratonun stresini atan çocuk ve genç yaştaki öğrenciler, spor yoluyla sosyalleşebilmenin keyfini yaşadı. Organizasyonlarda birçok anı biriktiren genç yetenekler, kazandıkları spor kültürüyle sağlık ve mutlu bir yaşam için sporu günlük yaşamlarında olmazsa olmazlar arasına aldı. Sportif organizasyonlardan duydukları memnuniyeti Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederek dile getiren şampiyonlar, gelecek yıllarda organizasyonların büyüyerek sürdürülmesiyle ilgili talepte bulundu.

02.08.2017

