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Şeker pancarında kota sıkıntısı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş'ta pancar yetiştiren çiftçiler, şeker fabrikasının kota fazlası şeker pancarını düşük fiyatla alacağını belirterek mağdur olduklarını öne sürdüler.

Kentte pancar yetiştiren çiftçiler, ellerinde kota fazlası pancar olduğunu ve fabrikanın fazla pancarı düşük fiyatla alacağını belirttiler. Merkeze bağlı Tabanlı köyünde pancar yetiştiren Mahmut Gülen isimli vatandaş, geçen yıl 80 dönüm alanda pancar yetiştirdiğini, bu yıl ise 100 dönümün üzerinde pancar ektiğini belirtti. Devletin yardım etmesini isteyen Güler, "Geçen yıl kota fazlamız yoktu. Bu yıl ise kotanın kalktığı söylenince fazla ektik" dedi.

Muş Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Seçkin ise, il genelin de 4 bin çiftçinin pancar ekimi yaptığını belirterek, 410 bin ton civarında ürün beklenirken, çiftçinin kota fazlası ekimi ile 450 bin ton pancar beklendiğini ve kota fazlası ürünün çiftçileri düşündürdüğünü söyledi.

Muş Şeker Fabrikası Müdür Yardımcısı Metin Arslan da, 2017-2018 kampanya döneminde Muş Şeker Fabrikasına verilen pancar kotasının 410 bin ton olduğunu kaydetti. Pancar taban fiyatlarının yükselmesiyle çiftçilere verilen kotanın çok üzerinde pancar ekimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Metin Arslan, çiftçilerin mağdur olmaması için yardımcı olacaklarını belirtti. İl genelinde fabrikanın 4 bin 2 pancar çiftçisiyle 99 bin 300 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirdiğini dile getiren Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizde kotalı ekim var. Kesinlikle kota dışı ekim yapın demedik. Pancar fiyatlarında 20 kuruş artınca ve kota kaldırıldı dedikodusu yayılınca çiftçimiz kota dışı pancar ekimi yapmıştır. Fabrika olarak öyle bir uygulamamız yok. Bütün pancar kampanyalarında her yıl çiftçilerle sözleşmeli ekim yapıyoruz. Örneğin bir çiftçinin kotası 10 ton ise, biz o çiftçimizden 10 ton pancar alırız. Çiftçimiz kota dışı kalan diğer pancarını fabrikaya teslim ettiği takdirde alacağız. Daha önce biz vatandaşa duyuru yaptık."

(NA-MSA-Y)



02.08.2017 12:39:04 TSI

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