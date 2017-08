YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yılmaz: "Tüm canları Hacı Bektaş'a bekliyoruz"

ADANA (İHA) - Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Saim Yılmaz, 5-6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliği'ne tüm Alevileri davet etti.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliği Alevi kurumları tarafından alınan kararla, Ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanmıştı.

Anma etkinliğiyle ilgili konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şube Başkanı Saim Yılmaz, bu yıl ki etkinliğin 5-6 Ağustos'ta yapılacağını söyledi.

Yılmaz, Her yıl geleneksel olarak Ağustos ayında yapılan Hacı Bektaş Veli Anma Etkinliği'nin, her yıl Ağustos ayının ilk haftasında düzenleme kararı alındığını belirterek, "Bu yıl 5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz anma etkinliğimiz 2 gün boyunca Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde yapılacak. Dünyanın dört bir yanından Alevi canların katılacağı etkinliğimizde, Anadolu kültürünü yaşatan sanatçılarımız sahne alacak ve dergahımızda cem yapacağız" diye konuştu.

Adana'daki Alevi kurumları olarak, 4 Ağustos Cuma günü Nevşehir'e hareket edeceklerini kaydeden Hacı Bektaş Başkan Yılmaz, "Adana'dan da çok yoğun bir katılım olacak. Kentimizden anma etkinliğimize katılacak canlar, kurumlarımıza müracaat etmeleri halinde, toplu olarak otobüs seferi düzenleyeceğiz" dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Adana Şube olarak, 4 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de 100. Yıl Mahallesindeki Türkiye'nin en büyük cemevi önünden otobüslerin hareket edeceğini vurgulayan Saim Yılmaz, şöyle devam etti:

"Göreve geldiği günden bu yana, Çukurova Belediye Başkanımız sayın Soner Çetin'in verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin en büyük cemevinin inşaatını tamamlayan ve içinin tefrişatını sağlayan ve her zaman etkinliklerimizde, tüm ihtiyaçlarımızı karşılayıp, sıkıntılarımızın ve sorunlarımızın çözümünde her zaman vakfımızın yanında olan Alevi dostu başkanımız sayın Soner Çetin'e minnettarız. Vakfımız haricinde, tüm Alevi kurumlarına imkanlar dahilinde, canların yanında olan başkanımızın bu desteklerini asla unutmayacağız."

02.08.2017

