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Konyaaltı Kongre ve Fuar Merkezi Kitap Fuarına yetişecek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde 10 bin 500 metrekare alan üzerine yapımı devam eden Kongre ve Fuar Merkezi'nde çalışmaları inceledi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde 4 bin 36 ada 1 parselde bulunan 10 bin 500 metrekare alan üzerinde yapımına başlanan Kongre ve Fuar Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 ay önce temeli atılan ve inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Kongre ve Fuar Merkezi'nde çalışmaları yerinde inceledi.

Kitap Fuarına yetişecek

Baret ve yelek gibi güvenlik ekipmanlarıyla inşaat alanında çalışmaları inceleyen Başkan Muhittin Böcek, inşaatın büyük bir bölümünü tamamladıklarını söyledi. 21 milyon 600 bin liraya ihale edilen projenin 24 Kasım 2017 tarihinde tamamlanacağını dile getiren Başkan Böcek, bu yıl 8.sini düzenleyecekleri Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'nı bu fuar alanında gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

3500 kişi kapasiteli

Başkan Böcek, "Kongre ve Fuar Merkezi içerisinde 3 bin 500 kişi kapasiteli kongre salonu, yüz ellişer kişilik 3 eğitim ve seminer salonu, 600 kişilik amfi salonu, 400 metrekare açık sergi alanı, fuaye alanı ve 4 ayrı çok amaçlı dükkan yer alıyor. Ayrıca fuar merkezi içerisinde mescit, kafe ve 111'i kapalı toplam 210 araç kapasiteli otoparkta bulunuyor." diye konuştu.

Şantiye sorumlusundan gerekli teknik bilgiyi alan Başkan Muhittin Böcek, çalışanların elini tek tek sıkarak onlara çalışmalarında kolaylıklar diledi.



02.08.2017 12:41:50 TSI

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