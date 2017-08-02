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Stajyerlerden duygusal veda

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 12:46
Stajyerlerden duygusal veda
Stajyerlerden duygusal veda

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi'nde stajlarını tamamlayan öğrencilere törenle teşekkür belgesi verildi. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki Tarsus Özel Bilge Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tarsus Özel Çukurova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam 52 öğrenci Medical Park Hastanesi'ndeki stajlarını başarıyla tamamlandı. Stajyer öğrencilere hastanede düzenlenen törenle teşekkür belgesi verildi.

Duygusal anlar yaşandı
Törene Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Ahmet Egin, Başhemşire Asuman Yaşar Taş, İnsan Kaynakları Uzmanı Nur Tezver, hemşireler, okulların yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kutlama pastasının kesildiği törende, stajyerlerin teşekkür belgelerini hastane ve okulların yöneticileri verdi.Başarıyla tamamladıkları staj için teşekkür belgesi alan öğrenciler, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

En iyisi olmak için çalışın
Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdürü Ahmet Egin, stajyerlerden ayrılmanın üzüntüsünü, başarıyla stajlarını tamamlamalarının sevincini yaşadıklarını söyledi. Egin, öğrencilere seslenirken "Meslek hayatınıza adım attığınızda, kendi alanınınız en iyisi olmak için çok çalışın" dedi.
Başhemşire Asuman Yaşar Taş ise hemşireliğin özveri isteyen, sevilerek yapılması gereken bir meslek olduğuna dikkat çekti.
(ELF-Y)

02.08.2017 12:48:27 TSI
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