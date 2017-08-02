YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan Belediyesinden yeni doğan bebeklere sürpriz paket

Kocasinan Belediyesinden yeni doğan bebeklere sürpriz paket



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan'da yeni doğan bebeklere hoş bir sürpriz yaparak ev ziyaretlerinde bulunan Fatma Çolakbayrakdar, yeni nefeslere hayırlı olsun temennisinde bulunurken ailelerin sevinçlerine de ortak oldu. Alat, Nar ve Yorulmaz ailelerinin misafiri olan Fatma Çolakbayrakdar, vatandaşların takdirini kazandı.

Fatma Çolakbayrakdar, Sivas Caddesi'nde ev hanımı Merve Alat'ın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ayşe Yüsrabebeği ziyaret etti. Ailelerin mutluluğuna ortak olmaktan son derece memnun olduklarını belirten Fatma Çolakbayrakdar, Ayşe Yüsra'yı kucağına alıp severek, "Allah, analı babalı büyütsün, vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah" dedi. Fatma Çolakbayrakdar, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın yoğun iş temposu nedeniyle ziyarete katılamadığını ancak selamlarını gönderdiğini söyledi. Fatma Çolakbayrakdar, daha sonra Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Yeliz Nar'ın bebeği Tunç Nar'ı ziyaret etti. Tunç'u kucağına alıp, abileri Egemen ve Şahin'e çeşitli hediyeler veren Fatma Çolakbayrakdar, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Son olarak ise Turgut Reis Mahallesi'ndeki Hatice Yorulmaz'ın bebeği Yiğit Yorulmaz' ı ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, yeni doğan bebeği sevip hayırlı olsun dileklerini sundu. Fatma Çolakbayrakdar, Yiğit'in ablaları Merve Su ile Sena'ya da çeşitli hediyeler verdi.

Aileler ile yapılan sohbetlerde hayır duaları da alan Fatma Çolakbayrakdar, ziyaret ettiği ailelere Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan "Hoş Geldin Bebek Seti" hediye ederek, yeni doğan bebeklere yönelik bu projenin devam edeceğini vurguladı. Fatma Çolakbayrakdar'ın ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getiren aileler ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Fatma Çolakbayrakdar'ın, ailelerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından ziyareti son buldu.

(SK)



02.08.2017 13:00:08 TSI

NNNN

