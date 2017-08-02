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Vali Su, Mersin-Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu



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MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Ali İhsa Su, müteşebbis heyet toplantısı için gittiği Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Vali Su'nun başkanlığındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, OSB Başkanı Sabri Tekli ve Müteşebbis Heyet üyelerinin katıldığı toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından OSB'nde incelemelerde bulunan Vali Ali İhsan Su, ilk olarak Teknopanel isimli panel ve çelik konstrüksiyon imalat fabrikasını gezdi. Fabrikada üretimi yapılan çatı ve cephe sandviç panelleri, ısı yalıtım ve trapez levha ürünlerini inceleyen Vali Su, yetkililerden fabrika ve üretim bandı ile ilgili bilgi aldı.

OSB'deki incelemelerini MTOSB Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek sürdüren Vali Su, okul binasını ve atölyeleri gezerek okulda bulunan yaz kampı öğrencileriyle de bir araya geldi. Geleceklerini nasıl planlamaları gerektiği konusunda öğrencilere öğütler veren Vali Su, onlarla yakından ilgilendi.

Okul ziyareti sonrasında 2. OSB'ye geçerek incelemelerine burada devam eden Su, tohum iyileştirme ve işleme, paketleme makine ve ekipmanları üretimi yapan AKY Technology fabrikasını da ziyaret etti.

(HSK-Y)



02.08.2017 13:01:15 TSI

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