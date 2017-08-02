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Yaz kurslarına büyük ilgi



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Yaz kursları devam ediyor.

Döşemealtı Kaymakamlığının öncülüğünde, Döşemealtı Belediyesinin katkıları ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik Spor Kulübü organizasyonunda düzenlenen Yaz Spor Okulları ve Yaz kursları büyük katılımla devam ediyor. Bu yıl tam 2 bin 600 başvurunun yapıldığı futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, badminton, masa tenisi, güreş, halter, tekvando, judo, muay thai, tiyatro, bilgisayar, halk oyunları, model uçak, yabancı dil, işaret dili, Türkçe, satranç, resim, gitar, bağlama ve keman toplam 24 branşta eğitimlere katılan 7-14 yaş arası çocuk ve gençler uzman eğitmenler gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.



Döşemealtı'nda geleceğin tiyatrocuları yetişiyor

İlçede yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanmaları sanatla iç içe olmaları için 2016 yılında Belediye Başkanı Turgay Genç tarafından kurulan Döşemealtı Halk Tiyatrosu (DHT) ile tanıştıktan sonra tiyatrocu olmak isteyen çocuk ve gençler Yaz okulları bünyesinde kurulan Tiyatro kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Yaşar Aydınlıoğlu, Hüseyin Yirik, Tuğçe Akal ve Kutsal Kaynak gibi usta oyuncular tarafından verilen eğitimlere çok sayıda çocuk ve genç katılıyor. Geleceğin tiyatro sanatçıları olmak için kişisel gelişim, drama, ses ve nefes egzersizi gibi eğitimler alan Döşemealtılı çocuk ve gençler kurslara büyük ilgi gösteriyor. 6-15 yaş arası 40 kişi tiyatro alt yapısı için eğitim alıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



02.08.2017 13:16:35 TSI

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