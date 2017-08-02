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Sille Baraj Parkı hizmete açıldı

- Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:

- "Konya'ya denizi getiremedik ama Sille Barajına gelenler tekneyle gezebilecek"



(Fotoğraflı)



H.İbrahim Parlak

KONYA (İHA) - Konya'da tekneyle gezinti yapılabilecek Sille Baraj Parkı hizmete açıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından çevresi düzenlenen, 1 milyon 985 bin metrekare alana sahip Sille Himmet Ölçmen Baraj Parkı hizmete açıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay parkı gezdirerek tanıttı. Kullandığı tekne ile basın mensuplarıyla baraj etrafında tur atan Başkan Altay, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

8 yıllık bir emek sonucu 21 milyon lira harcanıp parkın düzenlendiğini söyleyen Başkan Altay, "1 milyon 985 bin metrekarelik alanda bir düzenleme çalışması yaptık. Şuana kadar 21 milyon lira harcama yapıldı ama bu harcama yılsonu itibariyle 30 milyon lirayı bulacak. Yürüyüş yollarımız, piknik alanlarımız, mesire alanlarımız, çocuklar için oyun alanlarıyla Sille barajı Konya'nın yeni değerlerinden birisi oldu. Belki Konya'ya denizi getiremedik ama Sille barajına gelenler eve gittiklerinde tekneyle gezdiğini, göl kenarında çay ve kahvesini içtiğini anlatabilecek" dedi.



"Konya'nın yeni markası oldu"

Başkan Altay, yeni piknik alanının şehrin bir markası haline geldiğini dile getirdi. Altay şöyle konuştu; "Sille Himmet Ölçmen Barajı Konya'nın yeni markalarından birisi oldu. Burası çok yoğun bir emek harcanarak düzenlendi. Burası Konya'ya, Konya topoğrafyası dışında bir hediyedir. Bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılı Mayıs ayında resmi açılışıyla hayata geçecek ama biz yaz aylarında havanın çok bunaltıcı olduğu zamanda vatandaşlarımızın kullanımına engel olmaması için bugün fiilen kullanıma başlamış bulunuyoruz. Bugünden itibaren Konyalı hemşehrilerimizi Sille Barajında pikniğe bekliyoruz."



"Gölette tekneyle gezinti yapılabilecek"

1 milyon 985 bin metrekare alana sahip parkın 221 bin metrekaresini yüzey alan oluşturuyor. Şu anda 1 milyon 980 bin metreküp su bulunan baraj tam dolduğunda 2 milyon 500 bin metreküpü geçiyor. İzci kampı merkezi, tekne gezinti alanı, uçurtma tepesi, çay bahçesi, restoran, mescid, iskele, ahşap gezinti yolları, çim amfi, çocuk oyun alanları, spor alanları gibi farklı etkinlik alanları içerisinde bulunduran Sille Baraj Parkı kısmen tamamlandı. Baraj çevresinde piknik alanları, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları, tırmanma parkurları yer alıyor. Öğrenciler ve izcilere yönelik olarak kullanılması amacıyla kamp alanları oluşturuldu. Gölet içerisinde tekneyle gezinti yapılabilecek. Park'ta doğal alanlar korunarak mevcut bitki örtüsüne ilave olarak 9 bin 567 fidan dikildi. Ayrıca parkın farklı bölgelerine yerleştirilen 80 adet kamelya ve 100 adet piknik masası yerleştirildi.

(İP-Y)



02.08.2017 14:03:55 TSI

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