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Darıca'daki Bilecikliler, Yusuf Güney'le coştu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:16
Darıca'daki Bilecikliler, Yusuf Güney'le coştu
Darıca'daki Bilecikliler, Yusuf Güney'le coştu

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi 9.Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'nda ülkemizin sevilen seslerinden Yusuf Güney'in sahne aldığı Bilecikliler Dernek Gecesinde vatandaşlar Türk Bayraklarıyla adeta görsel şölen sundular.
Geceye Bilecik Chp Milletvekili Yaşar Tüzün ve AK Parti Eski Kocaeli Milletvekili Cemalettin Kaflı, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, çevre il ve ilçelerden gelen Bilecik dernek başkanları ve binlerce vatandaşın katıldı. Gecede sahne alan üç farklı folklör ekibi ve Mehteran takımının müzik ziyafeti ile Bilecikliler Derneği Şehirler ve Kültürler Kaynaşması'na damga vurdu.
Gecede açılış konuşmasını yapan Bilecikliler Dernek Başkanı Ali Ekmel Bilir, "bu anlamlı akşamda bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol, dernek başkanları ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şeyh Edebali'nin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünden hareketle hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 45 gün boyunca her akşam farklı bir şehrin güzelliklerini yaşama imkanı bulduğumuz bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise programlarına iştirak eden herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu gece rüyadan doğan devlet, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecikteyiz. Osmanlı'nın ilk merkezi, taşı mermer, toprağı seramik olan şehir Bilecik'teyiz bu akşam. Geçmişimize ve ecdadımıza sahip çıkmamız gerekir. 15 Temmuz akşamında ülkemizi bölmek isteyenlere karşı halkımız bir oldu, birlik oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle sokaklara çıkan halkımız vatanına ve geleceğine sahip çıkmıştı" diyerek Türk Bayraklarıyla sahili dolduran vatandaşlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Protokol konuşmalarının ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapıldı. Folklör gösterileri ve Mehter Takımı'nın gösterilerinin ardından sahne alan ülkemizin sevilen seslerinden Yusuf Güney sahili dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi. Konserin sonunda Başkan Karabacak Yusuf Güney'e bir plaket takdim ederken, Güney'de kendilerini bu güzel akşamda Darıcalılarla buluşturan Başkan Karabacak ve dernek yönetimine teşekkür etti.
(UK-GY-Y)

02.08.2017 14:18:26 TSI
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