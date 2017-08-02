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Milletvekili Aydemir: "Ovit asrın projesi"



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Ovit Tüneli bölgemiz için asrın projesidir. Karadeniz'den Erzurum'a, Erzurum'dan Güneydoğu Anadolu Bölgesine mesafeler kısalacak, gönüller buluşacak. Projenin banisi AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız'a minnettarız" dedi.

Erzurum denizle buluşuyor

Erzurum 'u denizle kucaklaştıracak Ovit'e ilave, Rize ile mesafeyi 60 Km daha kısaltacak çalışmaları, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü yöneticileriyle inceleyen ve yetkililerden bilgi alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ovit Tünelinin tamamlanmasıyla birlikte Erzurum'un bir sahil kenti hüviyetini kazanacağına da değinerek, ilin ulaşımda deniz taşımacılığından yararlanır hale geleceğini, bunun da il ticaret ve sanayi vizyonuna tarihi önemde katkı sunacağını bildirdi.

Ulaşımda tarihi dönüşüm

2002 yılında AK dönemle birlikte ulaşımda ülkeye çağ atlatan yatırımların gerçekleştiği, tüneller, denizaltından ulaşım veren geçitler, duble yollar, demiryollarındaki çağdaş güncellemeler, her ili havaliman ve alanlarına kavuşturan Ak yaklaşımla ulaşım ve bayındırlık alanında tarihi bir dönüşümün yaşandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ulaştırma hizmetlerinden en yoğun biçimde yararlanan bölgelerin başında Doğu Anadolu, illerin başında da Erzurum'un geldiğini söyledi.

Erzurum için 8 büyük proje

Ovit'in yanı sıra Erzurum özelinde Dallıkavak, Kırık,Kop, Pirinkayalar, Palandöken, Kireçli ve Çirişli tünellerinin yapım ve tamamlanma aşamasında bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, "Tünellerin hizmete sokulmasıyla birlikte Erzurum merkezli olarak, bölgemizde tarımdan sanayiye, hizmetler sektörüne kadar her alanda hayati bir kalkınma ivmesi yakalanacaktır. Bu yatırımları kaydedenlere minnettarız" dedi.

(ERZ-Y)



02.08.2017 14:36:08 TSI

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