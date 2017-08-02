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Tokat'ta Meydan Çarşısı projesi için çalışmalar sürüyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta 30 milyon liralık Meydan Çarşısı Projesi'nin 2'nci etap çalışmaları kapsamında Yeşilırmak İlkokulu binasında yıkım çalışmaları başlatıldı.

Tokat Belediyesi tarafından meydan bölgesi olarak bilinen Hatuniye Camisi önündeki alanın eski tarihi ve ticari kimliğine kavuşturulması amacıyla hazırlanan projenin ikinci etabı olan Yeşilırmak ilkokulu binasında iş makinesi ile yıkım çalışması başlatıldı. 58 yıllık ilkokulda yapılan yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu meydan projesinin 3 etapta yapıldığını ifade ederek yurt binasının yıkılarak yerine iş merkezi yapıldığını söyledi. 2'nci etap çalışmalar kapsamında ise ilkokulda yıkım çalışmalarının başlatıldığını belirten Başkan Eroğlu, "4 bin metre kare alan üzerinde bulunan okulun yerine 16 derslikli bir okul yapma şartı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaptık. Okulun yapılacağı alan belediyemiz tarafından Gülbahar Hatun ilkokulun yanında satın alındı. Kısa bir süre içerisinde ihalesini yaparak inşaat işlemine başlayacağız. Bu süre içerisinde ise öğrenciler çevre okullara taşınması ile ilgili milli eğitim çalışma yaptı. Kimseyi mağdur etmeden bu çalışma bitmiş olacak" dedi.

Yıkılan okulun yerine tek katlı yeraltı otoparkı yapılacağının altını çizen Başkan Eroğlu,"120 araçlı otoparkta ayrıca köy minibüslerine de yer vereceğiz. 9 bin metrekarelik meydan projesinde kapsamında Hatuniye caminin her iki tarafında meydan oluşturulacak. 7 aylık bir süre içerisinde bu çalışmanın tamamlanmasını ön görüyoruz. Yıkım çalışmaları kapsamında ayrıca okulun yanındaki bazı iş yerleri de yıkılacak. 3'üncü etap çalışmalarında ise Taşhan ile Hatuniye Cami arasında kalan iş yerleri yıkılarak ihaleye çıkılacak. Eylül ayında ihale işlemleri ile birlikte o bölgede de çalışmalar başlatılacak. 2018 yılı içerisinde meydan projesini Tokat'ımıza kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Başkan Eroğlu, ayrıca yıkım çalışmalarını yapıldığı okulun ön tarafında bulunan seyyar satıcılarında başka bir bölgeye taşınması için çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

(Nİ-UY-Y-)



02.08.2017 15:03:48 TSI

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