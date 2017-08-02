YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Egemenlik Caddesi yenilendi

Milli Egemenlik Caddesi yenilendi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Şehir Senin İçin Yenileniyor' sloganıyla şehir merkezi ve 16 ilçe grup yollarında başlatılan dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Son olarak Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi sıcak asfaltla buluşturularak yeni yüzüne kavuşturuldu. Daha önce arterin 1'inci Geçit'ten Atatürk Bulvarı'na uzanan bölümünü tamamladıklarını hatırlatan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, arterin kalan kısmında da asfalt serim işlemlerinin noktalandığını duyurdu.

Milli Egemenlik Caddesi'nde asfalt serim işlemlerinin tamamlandığını aktaran YOLBAK Başkanı Haydar Akbulut, "Şehir merkezi ulaşımında önemli bir yere sahip olan Milli Egemenlik Caddesi'ndeki asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Daha önce 1. Geçit'le Atatürk Bulvarı arasını tamamlamış, diğer kısımlarının da yenileneceğini duyurmuştuk. Hamdolsun ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde arteri yeni yüzüne kavuşturduk. 3 kilometrelik güzergahta toplamda 5 bin ton asfalt kullandık. Şimdi de arterde bulunan logar kapaklarını yükselteceğiz. Çizgi işlemlerinin ardından yol son halini almış olacak. Hayırlı olsun" dedi.

Akbulut, "Şehir merkezi ve 16 ilçemizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Asfalt sezonun başında ifade ettiğimiz gibi bir plan dahilinde asfalt serim işlemlerimizi sürdüyoruz. İnşallah havalar müsaade ettiği müddetçe de sahada olacağız. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi 2019 yılında şehrimizde asfaltsız grup yolu bırakmayacağız. Çalışmalarımız esnasında bizlere hassasiyet gösteren, kolaylık sağlayan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



02.08.2017 15:09:09 TSI

NNNN

