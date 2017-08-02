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Arifiye'de 14 kilometrelik içme suyu hattı tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye ve Boğazköy Mahalleleri için hayata geçirilen 3,6 milyon lira değerindeki içme suyu projesi tamamlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Arifiye'de hayata geçirilen Kemaliye Grubu İçme Suyu Projesinde sona gelindi. Sakarya'nın 16 ilçesindeki tüm mahallelere dünya standartlarında içmesuyu ulaştırmak amacıyla SASKİ tarafından başlatılan projeler bir bir tamamlanıyor. Arifiye ilçesine bağlı Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye ve Boğazköy Mahallelerine daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla başlatılan projede içme suyu hattının ardından yeni içmesuyu deposu da tamamlanıyor. 14 kilometrelik yeni hattın ve deponun kısa süre içerisinde devreye alınacağı bildirildi.

SASKİ Genel Müdürlüğünden Kemaliye Grubu İçme suyu Projesi ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kurum olarak Arifiye ilçemizde hayata geçirilen 3,6 milyon lira değerindeki içme suyu yatırımı ile 4 mahallenin içme suyu geleceğine önemli bir garanti oluşturuyoruz. Proje kapsamında Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye ve Boğazköy Mahallelerimizde inşa ettiğimiz 14 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. İçme suyu depomuzda da ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Kısa süre içerisinde inşa ettiğimiz yeni hattı devreye alarak 4 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın musluklarına daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştıracağız. Arifiyeli hemşehrilerimize projemizin hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(BCT-GY-Y)



02.08.2017 15:26:11 TSI

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