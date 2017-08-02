ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yollar standartlara uygun hale geliyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:47
Yollar standartlara uygun hale geliyor
Yollar standartlara uygun hale geliyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de Kuzeyir-Yeğenler-Azizbey Yolu'nda bir zamanlar yalnızca traktörlerin geçebildiği yolları standarda uygun hale getiriyor.
Manisa genelinde konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bazı yollarda yıllardır süregelen imkansızlıklara da son veriyor. Bu kapsamda Kuzeyir-Yeğenler-Azizbey Yolu'na el atan ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Aylardır devam eden zorlu çalışmayı inceleyen Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörü Kazım Aysan, "Yol genişletme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir olmasa bu yollar bakımsız kalacaktı. Burası yalnızca traktörlerin geçebildiği bir yol iken şimdi standartlara uygun hale getiriliyor. Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde yıllardır 'Böyle gelmiş böyle gider' anlayışından uzakta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demirci ilçemiz de değişimden nasibini alıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çiftlik Mahallesinin yolu güzelleşiyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kırkağaç'ta yol yapım çalışmaları devam ediyor. İlçeye bağlı Çiftlik Mahallesi yolu da Büyükşehir ekipleri tarafından modernleştiriliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri Kırkağaç'taki çalışmalarına Çiftlik Mahallesindeki yol ile devam ediyor. Ekipler 11 kilometrelik Çiftlik Mahalle yolunda sathi kaplama çalışmalarına başladı. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Akhisar şantiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman da takip ederek, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Daire Başkanı Fevzi Demir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile başlayan ve yürütülen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Demir, "Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Mümkün olduğu en kısa sürede yolumuzu tamamlayarak güvenli ve konforlu şekliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.
(SC-Y)

02.08.2017 15:50:08 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Turgutlu Belediye Meclisi gündem maddelerini görüştü
YEREL

TURGUTLU BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEM MADDELERİNİ GÖRÜŞTÜ
Başkan Şirin'den eğitime büyük destek
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN'DEN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK
Yunusemre'de kentsel dönüşümde son aşamaya gelindi
YEREL

YUNUSEMRE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Başkan Karaçoban mahalleleri adım adım dolaşıyor
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN MAHALLELERİ ADIM ADIM DOLAŞIYOR
Mahallenin 30 yıllık içme suyu şebekesi yenilendi
YEREL

MAHALLENİN 30 YILLIK İÇME SUYU ŞEBEKESİ YENİLENDİ
Manisa BBSK'nın kalesinde forma savaşı
YEREL

MANİSA BBSK'NIN KALESİNDE FORMA SAVAŞI
Gördes-Demirci yolunun ihale tarihi belli oldu
YEREL

GÖRDES-DEMİRCİ YOLUNUN İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
MASKİ Saruhanlı'nın 5 mahallesinde daha çalışmaları tamamladı
YEREL

MASKİ SARUHANLI'NIN 5 MAHALLESİNDE DAHA ÇALIŞMALARI TAMAMLADI
Salihli Belediyesi iki mahalleye sağlık ocağı kazandırıyor
YEREL

SALİHLİ BELEDİYESİ İKİ MAHALLEYE SAĞLIK OCAĞI KAZANDIRIYOR
Elektrikli bisiklet küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı
YEREL

ELEKTRİKLİ BİSİKLET KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI: 1 YARALI
Kayapınar deresinde menfez imalatı tamamlandı
YEREL

KAYAPINAR DERESİNDE MENFEZ İMALATI TAMAMLANDI
Aşağokoçaklar'ın çürüyen hatları yenilendi
YEREL

AŞAĞOKOÇAKLAR'IN ÇÜRÜYEN HATLARI YENİLENDİ
Yunusemre'de kilit parke taşı çalışmaları sürüyor
YEREL

YUNUSEMRE'DE KİLİT PARKE TAŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Turgutlu'da zemini bozuk yollar iyileştiriliyor
YEREL

TURGUTLU'DA ZEMİNİ BOZUK YOLLAR İYİLEŞTİRİLİYOR
Turgutlu Belediyesinden eğitime destek
YEREL

TURGUTLU BELEDİYESİNDEN EĞİTİME DESTEK
Başkan Çelik Şehzadeler'in sporcularıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN ÇELİK ŞEHZADELER'İN SPORCULARIYLA BULUŞTU
Şehzadeler'den sokak hayvanlar için duyarlılık örneği
YEREL

ŞEHZADELER'DEN SOKAK HAYVANLAR İÇİN DUYARLILIK ÖRNEĞİ
Filenin sultanları Yunusemre'de yetişiyor
YEREL

FİLENİN SULTANLARI YUNUSEMRE'DE YETİŞİYOR
Mezarlıkların amacı dışında kullanımına cezai yaptırım
YEREL

MEZARLIKLARIN AMACI DIŞINDA KULLANIMINA CEZAİ YAPTIRIM
Manisa'da İŞKUR personeline hizmet içi eğitim
YEREL

MANİSA'DA İŞKUR PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM
Selimiye'nin taşkınları son buldu
YEREL

SELİMİYE'NİN TAŞKINLARI SON BULDU
Salihli'de maçlar Atatürk Spor Salonu'nda
YEREL

SALİHLİ'DE MAÇLAR ATATÜRK SPOR SALONU'NDA