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Beyşehir'de çocuklar için oluşturulan kumsaldan yetişkinlerde faydalanıyor



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir İlçe Belediyesi tarafından Beyşehir Gölü kıyısında çocuklar için özel olarak oluşturulan kumsal alan ve plajdan yetişkinler de istifade ediyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'un talimatıyla geçtiğimiz yıl kent merkezindeki göl kıyısında çocukların yararlanması ve oynaması için özel bir kumsal alan oluşturuldu. Vuslat Parkı'ndaki Beyşehir Belediyesi'ne ait çocuk havuzunun önünde oluşturulan kumsal alan sahilde plaj görüntüsünü andırırken çocukların da ilgi odağı oldu. Sahile akın eden çocuklar burada kendileri için özel olarak oluşturulan kumsalda oynamaya başladı, keyifli vakitler geçirdi. Birçok aile de çocuklarıyla beraber geldiği kumsal alanda serinlemek amacıyla göl sularını kullanmaya başladı. Yetişkinlerin yüzme amaçlı olarak da istifade etmeye başladığı bir alan haline dönüşen sahil, renkli görüntüler oluşturmaya başladı.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya'nın denizi olan Beyşehir Gölü'nden özellikle çocukların daha iyi yararlanmaları, yüzmeyi profesyonel olarak öğrenmeleri için Belediye olarak birtakım çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Göreve başlamasının ardından ilk etapta küçük yaştaki çocukların yüzmeyi öğrenmeleri ve yüzme sporuna ilgilerinin artırılması için göl kıyısındaki Vuslat Parkı'nda bir ilki gerçekleştirerek çocuk yüzme havuzu inşa ettiklerini belirten Başkan Özaltun, ardından bu havuzda yaz döneminde çocuklara açtıkları kurslarla yüzme eğitimleri verdiklerini söyledi. Havuzdaki yüzme eğitimlerinin artık KOMEK bünyesinde yürütülmeye başladığını anlatan Özaltun, "Çocuklarımız için havuzla da yetinmedik. Özellikle oyun çağındaki minik çocuklarımızı da unutmadık, onları da düşünerek çocuk havuzunun hemen önündeki göl sahilinde özel bir kumsal oluşturduk. Buradaki ince kumlarda oynayarak güzelce vakit geçirmesine imkan sağladık. Biliyoruz ki, çocuklarımız kumda oynamasını çok sever. İlgi de çekti. Çünkü şehir merkezimizdeki sahil şeridimizde çok uzun yıllar önce belki böylesine alanlar vardı ama günümüzde böyle bir kumsal alan artık kalmamıştı. Ailelerimiz çocuklarıyla buraya gelerek onlarla birlikte güzel vakit geçirmeye başladı. Biz aslında bu alanı yüzme amaçlı olarak oluşturmamıştık. Ancak, bir süre sonra yetişkinlerin de burada serinlemek amacıyla göl sularına girerek yüzmeye başladığına tanıklık etmeye başladık" diye konuştu.

Başkan Özaltun, Beyşehir Gölü'nde yüzülebilecek Karaburun plajı gibi kontrollü ve güvenli alanlar da bulunduğunu, ancak bazı vatandaşların araçlarının olmaması ya da ekonomik imkansızlıklar ve uzak gördüğü için gidemediklerinden yakınarak kent merkezinde yetişkinler için de özel bir halk plajı oluşturulması yönünde talepte bulunduklarını, o sebeple bu yönde de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Beyşehir Gölü'ndeki yasal mevzuatlardan dolayı proje üretip hizmet yapma noktasında yaşadığımız bazı sorunları aşabilme konusunda mücadele veriyoruz. Özellikle, bürokratik engellerin aşılması ve yasal izin süreçlerinin beklenmesi, bu konuda bizim hızlı şekilde hareket edebilmemizin önünü kesiyor. Belediye olarak yazılı izinlerimizi, kamu görüşlerini aldıktan sonra Beyşehir ilçe merkezimize daha yakın bir yerde yetişkinlerimiz için de bir sahil projesini hayata geçirmeyi çok arzu ediyoruz. İnşallah, bu konuda zaman içerisinde başarılı oluruz. Bu arada, yetişkinlerimizin bu konudaki beklentilerine halihazırda yapımı devam eden Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzun tamamlanmasının ardından da cevap verileceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(ARÖ-AH-Y)



02.08.2017 15:51:50 TSI

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