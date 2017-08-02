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Şehir magandaları elektrik direklerini hedef tahtasına çevirdi

- Sokak aydınlatmalarını delik deşik ettiler



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde şehir magandaları, elektrik direklerini hedef tahtasına çevirdi. Kimliği belirsiz şahıslar sokak aydınlatmalarına zarar vererek delik deşik hale getirdi.

Halk arasında Kore Mahallesi olarak anılan semtte suça meyilli kişiler, polisin kendilerini izlemek için elektrik direklerine kamera yerleştirdiği yönündeki söylentiler üzerine sokak aydınlatmalarını hedef aldı. Kimliği belirsiz kişilerin elektrik direklerine ateş ederek sokak aydınlatmalarını kullanılamaz hale getirdiği iddia edildi. Elektrik direklerini kendilerine hedef tahtası yapan şehir magandalarının, tüfekleri ateşleyerek lambaları kırdıkları ve sokakları karanlıkta bıraktığı öne sürüldü.

Şahısların çevreye zarar verebileceğini de kaydeden mahalle sakinleri, "Bu kişilerin açtıkları ateşten seken saçma ve mermiler bir başkasının canını yakabilir. Buradan çıkacak bir kör kurşun metrelerce uzakta hiçbir şeyden habersiz bir kişinin yaralanmasına neden olabilir" diyerek duruma tepki gösterdi. Şehir magandaları yüzünden karanlıkta kaldıklarını da ifade eden mahalle sakinleri, çözüm üretilmesini istedi.



"Suça meyilli kişiler karanlıktan istifade etmek için yapıyor"

Suça meyilli kişilerin gecenin karanlığından istifade etmek için elektrik direklerini devre dışında bıraktıklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Burada suça meyilli kişiler arasında bir de söylenti yayıldı. Polisin elektrik direklerine taktığı kameralarla kendilerini izlediğini düşünüyorlar. Bu sebeple bütün elektrik direklerini ve lambaları ateş ederek kullanılamaz hale getiriyorlar" dedi.

(SŞ-MK-Y)



02.08.2017 16:00:18 TSI

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