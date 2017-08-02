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Karboğazı zafer şölenine hazırlanıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:04
Karboğazı zafer şölenine hazırlanıyor
Karboğazı zafer şölenine hazırlanıyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Çukurova'nın kurtuluşunda ilk kıvılcım olan ve bir avuç Kuvayi Milliyecinin düşman güçlerini bozguna uğrattığı yer olarak tarihe geçen Karboğazı, unutulmayacak bir zafer şölenine hazırlanıyor.
5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Karboğazı Zafer Şöleninde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hazırlıklar sayesinde zafer coşkusu yaşanacak.
Çukurova'nın kurtuluşunda bir dönüm noktası olan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğinde düzenlenecek olan 17. Geleneksel Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
Etkinlikler göz dolduracak
5 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 09.00'da Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları ile başlayacak olan şölen, Geleneksel Türkmen Oyunları ile devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi de Karboğazı Zafer Şöleni'nde gösterilerini sergilerken, Ahmet Öngel, Atilla Yılmaz, Gülşen Kutlu, Ahmet Şafak ve Kaya Kuzucu gibi isimlerle vatandaşlar, şölenin coşkusunu hep birlikte yaşama fırsatı bulacak.
Şölenin ikinci günü ise sabah saat 10.30'da kortej yürüyüşü ile başlayacak ve mehteran konseri, kökbörü oyunu, atlı akrobasi gösterisi ve güreş ile devam edecek. Kafkas ekibinin ardından Ali Kınık sahne alırken, Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin oyunları yer alacak. Vatandaşlar, gösterilerin ardından Türk Halk Müziğinin güçlü seslerinden Zara ile müziğe doyacak.
Erciyes'ten bile görülecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karboğazı Piknik Alanına bir ev büyüklüğüne sahip ay yıldızlı şanlı bayrağı, diktiği 34 metre yüksekliğindeki direkte dalgalandıracak. 8 metreye 12 metre ebatlarında, 96 metrekare ölçüsündeki bayrak, Erciyes dağının zirvesinden rahatlıkla görebilecek.
(HSK-Y)

02.08.2017 16:06:21 TSI
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