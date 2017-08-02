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Adapazarı halk oyunları ekibi İtalya'da



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları festivaline katıldı.

28 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen Uluslararası Halk Oyunlarına Sakarya'yı temsilen Adapazarı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu katıldı. Şehri ve ülkeyi başarılı bir şekilde temsil edilen Halk Oyunları ekibi, sergilemiş oldukları performansla göz doldurdu. Halk Oyunları dışında kültürel etkinliklere de katılan temsilciler, İtalya'nın ve diğer birçok ülkenin kültürel ve turistik değerlerini taşıyan şehirlerini gezerek seyahatlerini başarılı bir şekilde tamamladı.

Düzenlenen etkinliği değerlendiren Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcineli, "Adapazarı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu olarak böylesine güzel bir organizasyona katılmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tip organizasyonlar sadece bir halk oyunu olmasının yanı sıra aynı zamanda evrensel olan birçok değeri de bünyesinde barındırıyor. İnanıyorum ki, toplumların kendi kültürel değerlerini sergiledikleri bu oyunlar, dünya barışı için de önemli bir rol üstlenecektir" dedi.

(BCT-GY-Y)



02.08.2017 16:13:24 TSI

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